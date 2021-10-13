東方日報B1：中央查金融業 防民企「騎劫」
2021年10月13日 00:05
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中央監管風暴席捲各行業。
中美角力不斷升溫，內地既要面對外來挑戰，亦要面對不少棘手的內部問題，如近期巨企財困爆煲或上市「甩轆」消息不絕，而監管風暴最新更蔓延至超級重磅的金融業！消息指中紀委本月開始巡視25家國有金融機構，審查國營銀行、基金及金融監管機構是否與民營企業「行得太埋」，尤其是中國恒大(03333)、「世紀上市撻Q」的螞蟻集團，以及被指不聽當局規勸赴美上市的滴滴出行，防止大型民企變相「騎劫」金融系統，並確保國家能完全掌握百業之母。
事實上，消息曝光前，內媒已通報中央第四巡視組巡視中國銀保監會，於該會工作兩個月左右，更設有專門郵政信箱和每天「朝八晚六」的專門舉報電話，雙管齊下就有關中銀保監領導和重要幹部的問題「索料」，直至今年12月15日為止。
巡視組組長楊國中毫不含糊地指出，「金融是現代經濟的核心……對金融單位開展巡視……是維護國家經濟安全、促進金融業高質量發展的重要舉措」。就中央巡視自己的「地盤」，中銀保監主席郭樹清表示，「要把支持配合巡視工作作為當前重要任務……要以此次接受中央巡視為契機……加強金融治理體系和治理能力建設，更好滿足人民群眾和實體經濟金融需求，維護國家經濟金融安全」。
消息則指，本次因恒大被查的金融機構包括中信銀行(00998)的母企中信集團和農業銀行(01288)。中信的問題是給恒大批出抵押貸款後，把它打包成為高息理財產品售予一般投資者，而且幾年來當局反覆就房地產業貸款作出警告，該行卻依然向恒大借出超過100億美元(約780億港元)，因此當局勢必更深入地調查該行如何批出貸款。建設銀行(00939)同樣「中箭」，但緣由則是已破產的海航集團，預期涉及該行以前向海航的借貸。
非銀行機構方面則審視他們為何會投資現時處於科網監管風暴「風眼」的公司，涉及主權基金中投公司(CIC)和中國人壽(02628)，兩企均有投資螞蟻和滴滴。就中投而言，消息人士指，「關鍵問題在於這些投資是為了國家利益，抑或小撮人」。
據悉，中紀委要求被查的金融機構交出放貸、投資及監管方面檔案以供審閱，並交代一些與民營企業的交易或委決如何作出，被懷疑參與不當行徑的個人，可能會被當局正式立案調查，甚至起訴。
建行、中信行、農行、國壽A股和港股周二(12日)變動不大，跌得更勁的反而是券商，中金公司(03908)股價瀉8.26%，A股挫5.71%；另一龍頭中信証券(06030)挫6.76%，A股挫3.12%。滬綜指、深成指及深圳創業板指數周二盤中分別曾瀉2.13%、2.51%及2.81%，收市仍跌1.25%、1.62%及1.81%，收報3,546點、14,135點及3,138點。滬深兩市總成交額約9,966億元人民幣，滬深股通均見淨走資，淨賣出合共13.78億元人民幣。
正當市場遐想反壟斷風波會因美團(03690)罰款輕過預期而暫時緩和，市傳國家市場監督管理總局計劃把反壟斷局「拆3」，分別專門從事涉嫌壟斷的調查、監控市場競爭狀況和監管併購，官員數目先由現時的40人增至100人，5年內再增兵至150人，預計本月底有定案。
除此之外，中央周二印發《關於進一步支持大學生創新創業的指導意見》，提及要加強相關財稅及金融政策支持，以解決大學生在創業融資方面的難題。