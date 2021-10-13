東方日報B1：中央查金融業　防民企「騎劫」

事實上，消息曝光前，內媒已通報中央第四巡視組巡視中國銀保監會，於該會工作兩個月左右，更設有專門郵政信箱和每天「朝八晚六」的專門舉報電話，雙管齊下就有關中銀保監領導和重要幹部的問題「索料」，直至今年12月15日為止。

巡視組組長楊國中毫不含糊地指出，「金融是現代經濟的核心……對金融單位開展巡視……是維護國家經濟安全、促進金融業高質量發展的重要舉措」。就中央巡視自己的「地盤」，中銀保監主席郭樹清表示，「要把支持配合巡視工作作為當前重要任務……要以此次接受中央巡視為契機……加強金融治理體系和治理能力建設，更好滿足人民群眾和實體經濟金融需求，維護國家經濟金融安全」。

據悉，中紀委要求被查的金融機構交出放貸、投資及監管方面檔案以供審閱，並交代一些與民營企業的交易或委決如何作出，被懷疑參與不當行徑的個人，可能會被當局正式立案調查，甚至起訴。

除此之外，中央周二印發《關於進一步支持大學生創新創業的指導意見》，提及要加強相關財稅及金融政策支持，以解決大學生在創業融資方面的難題。