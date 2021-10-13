【打風最啱研究學術】如何得到諾貝爾經濟學獎？

（左起）卡德 、安格里斯特和因本斯獲得今年諾貝爾經濟學獎。

自1969年第一次頒獎以來，今年已經是第53次頒發諾貝爾經濟學獎。粗略計算獲獎的美國人佔達7成，今年更加是3位美國學者同享。何解？因第2次世界大戰之後，主流派經濟學的中心地從歐洲轉移至美國；加上美國大學和研究機構的實力明顯領先，研究經濟學的人很多都在美國一流大學取得學位。

另外，歷屆得獎者幾乎清一色都是白人男性，89位得主中，僅有2位是女性，3位是非白種人。

當然，「英雄莫問出處」，真正與得獎有關的是學者的研究成果。然而，所謂的「研究成果」，有輿論就認為評審委員會傾向以美國為中心的主流派經濟學，以及出於對傳統市場經濟學和資本主義的信賴。

舉個例子，英國劍橋大學的Joan Robinson，有史以來最著名的女性經濟學家，但到離世都未得過諾貝爾經濟學獎的肯定，就正是因為曾提出不完全競爭理論以及對新古典經濟學派發起著名的劍橋資本爭論。

由諾貝爾經濟學獎的獲獎者來看，評審委員會眼中對於市場的功能和作用堅信不移。假如學者所研究的範疇超出「市場」或跳出「主流經濟學」得獎的機會就比較渺茫了。

又說到今年新鮮出爐的3位得主，獨攬一半獎金的卡德（David Card）對勞動經濟學研究有貢獻，利用自然實驗分析最低工資、移民和教育對勞動力市場的影響。

簡單來說，他的研究結果表明，其他條件維持不變之下，提高最低工資不一定會使就業機會減少。另外，本土居民的收入可以從新移民中受益，而較早移民的人則有可能受到負面影響。要學生將來在勞動市場上取得成功，學校的資源遠比之前想像的更為重要。

而另外兩位得主安格里斯特（Joshua D. Angrist）和因本斯（Guido W. Imbens），就在上述的研究中對因果關係分析的方法學有重要貢獻。