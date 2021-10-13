能源危機！內地煤價創新高　經濟堪憂

中國的煤炭價格持續上升，主要用於發電的動力煤期貨價格在鄭州商品交易所已飆升至歷史新高，漲幅高達12%，至每公噸219美元，今年以來價格已經翻倍。

中國最大的煤炭開採中心山西省因近期洪災導致60座煤礦關閉，該省的煤炭產量佔全國4分之1。據內地《證券時報》報道，毗鄰的陝西省煤炭產量在全國排名第三，也因暴雨和土石流影響當地煤礦的營運。

煤炭是中國的主要能源，廣泛用於供熱、發電和煉鋼，去年佔中國總能源使用量的近60%。就在中國試圖通過提高煤炭產量、允許燃煤發電站提高發電量來緩解電力短缺的時候，卻又遇到天災來襲。最近幾周，能源短缺已蔓延到20個省份，迫使政府在高峰時段限電，一些工廠停產，工業生產受創，影響中國的經濟前景。

根據中國國家能源局數據，今年夏季高溫促使7月用電破紀錄，前8月的整體用電量與去年同期年增14%，中央政府允許燃煤電廠將電價提高20%來抑制用電。煤炭成本高昂，發電廠一直不願提高產量，而且如果沒有政府的批准，生產商不能輕易地提高價格。

當局正採取其他措施來緩解危機，第2大產煤省內蒙古日前要求72個煤礦提高產量9,840萬噸，相當於中國每月煤炭產量的30%左右。

能源問題已經給消費者帶來壓力，據位於上海的媒體稱，浙江省東部電子商務貿易中心義烏市，正在為大範圍的停電而苦苦掙扎。該報也指出，作為全球最大的廚具、玩具、電子產品和其他商品批發市場，電力短缺和工廠減產可能會抑制一年一度的光棍節購物熱潮，該活動每年定期為主要零售商帶來數百億美元的銷售額。