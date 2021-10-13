美股道指收挫117點　連跌3日

市場關注能源價格上漲及供應瓶頸問題，可能會拖累經濟復甦步伐，美國股市周二(12日)反覆受壓。道指收報34,378點，跌117點或0.34%，連跌3日；標指收報4,350點，跌10點或0.24%；納指收報14,465點，跌20點或0.14%。

美股業績期臨近，摩根士丹利投資總監威爾遜警告，未來數月市場或會開始降低對美企的盈利預測，原因包括需求回軟、成本上升、供應鏈問題及稅收。他表示，隨着企業管理團隊紛紛下調業績指引，市場的盈利預期終將受壓；再者，拜登政府擬推動的加稅措施，料明年對標指成分股盈利的負面影響約為5%。

另外，「末日博士」魯比尼警告，股市跌勢持續勢打亂聯儲局的部署，美國正面臨滯脹危機。周三美國將公布9月消費者物價指數，市場預期按月增0.3%，按年則料增5.3%。

國際貨幣基金組織(IMF)最新預計，今年全球經濟增長5.9%，比7月份的預測下調0.1 個百分點，明年的經濟增長預測則維持在4.9%。該修訂主要是反映發達經濟體的供應鏈問題和新興國家的疫情惡化。IMF並將美國今年的增長預期下調了1個百分點至6%。

個股方面，短租網站Airbnb獲投行Cowen上調評級至「跑贏大市」，指市場低估明年的預約增長，股價全日升3.65%，收報172.75美元。

高盛給予運動品牌Nike「買入」評級，指出行業整體健康，且該公司積極推動增長，Nike股價升2.04%，收報153.35美元。