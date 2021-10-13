中國房地產協會擬啟動調查　內房最壞時間已過？

中國政府對內房企業調控政策趨嚴，導致多間房企經營出現困難。內地媒體報道，中國房地產協會(CREA)將於周五(15日)與會員舉行會議，評估房地產開發商在全國面臨的困難以及任何相關風險。

報道引述業內人士指出，周五的會議是為了讓房地產協會對會員的問題進行徹底調查。在2016年至2018年房地產熱潮期間，數萬家中國開發商大量舉債來開發項目，但由於需求急速疲弱和政府加緊監管，造成現在面臨資金流動性緊縮的困境。內地政府對投機性買家打壓，今年房地產市場銷售已明顯放緩，建築商現金流出現問題，而政府遏制借貸，房企也受到了貸款上限的影響。

西南城市成都的一個地方性房地產協會周二(12日)也表示，由於其房地產市場面臨新的挑戰，將在周四(14日)與開發商舉行會議。

摩根史丹利周一(11日)將其對中國房地產行業的看法從「一致」上調至有「吸引力」，稱監管機構可能會放鬆對該行業的控制，並協助業者穩定營運。