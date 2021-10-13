風生水起！水資源股發圍　「炒水」可發達？

就在兩周前股市因憂慮債務危機而大跌之際，美國最大的民營自來水公司美國水業(American Water Works)股價漲至上市以來高位。水資源股之所以一時「水漲船高」，其一是因為「綠色金融」概念大行其道，各國、各大企業都像打風時忽然「愛上食菜」的香港人一樣，對綠色金融趨之若騖。

不過，水的確在我們看不到的地方，為工業作出貢獻。就好像銅的生産工序中，粉碎礦石和去除銅以外的雜質等，都需要消耗大量水英國安托法加斯塔公司在世界第一大銅生產國智利擁有多座銅礦，但卻因降雨量不足(而非銅礦不足)，下調了今年的銅產量目標。

半導體生產同樣需要使用大量水，今年夏天台灣發生了50年來最嚴重的旱災，當地半導體代工龍頭台積電幸保不失。

所以，經濟的「濟」字的水字部是有其道理的。投資者之間對水行業的關注度也不斷提高。以全球水務相關企業為投資對象的「水系ETF(交易所買賣基金)」價格今年暴漲，自上市以來一直「風生水起」。

而芝加哥商品交易所(CME)上年第4季就推出了第一隻水指數期貨，當時更有縱容「炒水」之嫌。芝商所就解釋，加州是美國最大的水市場，當地的水交易價值和數量是其他州的4倍。但市場未有產品用來管理與水資源相關的價格風險。芝商所希望推出跟蹤加州水價指數的期貨合約，讓市場參與者能夠有效地對沖風險。