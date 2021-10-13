瑞銀：車廠芯荒起碼延至明年

儘管長線對內地汽車業有信心，惟短期內該行業面臨多項挑戰，當中有些挑戰會更為嚴峻。首先由經常被問起的晶片短缺問題開始，來看看這個問題的原因、發展變化和前景。雖然汽車業確實付出努力去減輕晶片短缺的影響，但從第二季惡化後，晶片短缺對內地汽車業第四季的影響可能比第三季更大。解決此問題的時間點可能在2022年，前提是沒有進一步的意外。

目前，短缺包含了周期性因素，汽車製造商低估了西方市場於解封後的大幅回暖，而分配產能需要3至6個月時間。晶片短缺還包含了結構性因素，即儘管產能緊張，但半導體行業不願投資於成熟的8英寸晶圓產能，而汽車行業仍極為依賴這些產能。

同時，馬來西亞因疫情封城等意外事件，對晶圓封裝和測試帶來了進一步挑戰，而汽車製造商超量下單，未能幫助整個行業實現公平分配。鑑於從晶片生產到汽車生產至少需要6個月時間，供給面限制對汽車生產的影響或至少持續至2022年，而東南亞疫情會否再反彈，亦是不可預測。

除了供給限制，鑑於西方汽車業、尤其是美國的晶片缺口比內地還嚴重，內地市場不再是全球的優先分配市場。美國的經銷商庫存目前僅為0.68個月，而歷史平均為2.5個月。內地方面，8月經銷商庫存仍為1.37個月，歷史平均為1.6個月。內地汽車市場的季節性也未有幫助。第三季為淡季，預計晶片缺口導致月產量減少10萬至20萬輛，踏入第四季旺季，影響可能達到20萬至40萬輛。

鑑於多項挑戰和估值仍高企，看淡內地汽車板塊。晶片緊缺對大眾市場汽車製造商的影響應會甚於對高端汽車製造商的影響，因前者對提價的負擔力更弱。

為反映第三季晶片缺口加劇所致的減產，更新了全球汽車產銷量模型。隨着晶片封裝和測試設備(這是第三季的主要瓶頸)基本恢復生產，第四季可標誌着2022年產量迎來潛在雙位數字的百分比升幅。

對於2021年，預計全球汽車銷量按年增長6%至8,150萬輛，產量預測下調至7,680萬輛(原預測為8,470萬輛)，目前預計「流失」產量中約1,000萬輛是因晶片短缺所致。今年的產量仍低於銷量約500萬輛，在這種情況下，整車庫存仍將接近歷史低點。

鑑於明年整體需求前景穩健，維持明年8,900萬輛的汽車銷量預測不變，以此預計，明年全球銷量料按年增長9%，產量增幅甚至達到15%。

此外，歐洲汽車製造商協會(ACEA)資料顯示，8月份前5大西歐國家的電動車銷量佔比從7月的17.6%升至19.6%，德國仍居領先地位，電動車銷量佔比達到27.6%的紀錄高位，其次是英國的18%，法國的16%。另外，內地8月新能源汽車銷量按年飆升200%，在整個車市中佔18%，內資汽車製造商是最大贏家。

瑞銀投資銀行研究部中國汽車行業主管 鞏旻