陳樂怡：恒指難衝高 仍受制50天線
2021年10月13日 08:30
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可再生能源行業受惠國策。
近日弱勢互聯網股由低位反彈，雖帶動恒指一度重上25,000點，惟昨日已回吐。互聯網龍頭股已連續反彈多天，而政策風險尚未解除，料需先行整固，恒指進一步向上動力有限。
縱使美國9月非農業就業職位數據遜預期，但並無動搖市場對於聯儲局即將收水的預期，帶動美國10年期國債孳息率抽升上1.6厘水平。
美債息及美匯指數偏強，亦限制港股表現，預計恒指短線續受制於50天線(約25,441點)。投資者本周需留意美國9月通脹數據，市場目前預計9月核心消費物價指數(CPI)按年增長4%，與8月持平。
港股方面，瑞聲科技(02018)發盈警，預計至9月底止第三季應佔綜合淨利1.66億至2.1億元人民幣，按年減少約51至61%。公司歸咎於匯兌收益大幅減少，供應鏈中斷等問題。消息一出，手機設備板塊全線下挫。
舜宇光學(02382)及丘鈦科技(01478)亦公布9月出貨量數據，表現同樣反映手機需求疲弱，競爭加劇，以及生產受到零部件短缺限制。其中，舜宇最受注目的車載鏡頭出貨量亦難抵壓力，按月下跌，令市場關注其全年出貨量能否達標。供應鏈問題如內地限電、東南亞缺工等因素短期料繼續困擾股價。儘管維持看好舜宇長線競爭力，投資者宜待股價喘穩再作部署。
龍源電力(00916)在內地實現碳中和背景下，加上近期傳統電力供應受到煤炭價格急漲所限，可再生能源股續受市場關注，龍源作為風電龍頭，可受惠於行業高速增長期，宜趁回調收集。
龍源公布9月完成發電量415.57萬兆瓦時，按年增長15.77%，其中風電增長21.74%，火電減少7.07%，其他可再生能源發電量增長198.31%，維持穩健增長。
估值上，該股未來12個月預測市盈率約15倍。同時，公司致力推進A+H上市，未來有望獲母企注入資產，帶動估值提升。該股向上阻力位17.5元，支持位為13.5元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)