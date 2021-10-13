陳樂怡：恒指難衝高　仍受制50天線

近日弱勢互聯網股由低位反彈，雖帶動恒指一度重上25,000點，惟昨日已回吐。互聯網龍頭股已連續反彈多天，而政策風險尚未解除，料需先行整固，恒指進一步向上動力有限。

縱使美國9月非農業就業職位數據遜預期，但並無動搖市場對於聯儲局即將收水的預期，帶動美國10年期國債孳息率抽升上1.6厘水平。

美債息及美匯指數偏強，亦限制港股表現，預計恒指短線續受制於50天線(約25,441點)。投資者本周需留意美國9月通脹數據，市場目前預計9月核心消費物價指數(CPI)按年增長4%，與8月持平。

龍源公布9月完成發電量415.57萬兆瓦時，按年增長15.77%，其中風電增長21.74%，火電減少7.07%，其他可再生能源發電量增長198.31%，維持穩健增長。

估值上，該股未來12個月預測市盈率約15倍。同時，公司致力推進A+H上市，未來有望獲母企注入資產，帶動估值提升。該股向上阻力位17.5元，支持位為13.5元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)