首置一族必睇！5大按揭貼士　年輕人「上車」要留神

即使受到新冠肺炎疫情的持續影響，本港樓價依然高企，沒有父母出資幫忙的年輕人要「上車」談何容易？然而，不少年輕人在社會工作數年後，儲了一筆資金，仍渴望擁有自己的生活空間，又或計劃為日後結婚做準備，均會考慮並籌備買入人生第一個物業。受預算所限，細價樓是必然選擇，而箇中按揭成數、供款、稅項等的計算，以及要注意的事項，入市前不妨先了解清楚。

●Q1︰600萬元物業需多少首期？

買樓的第一步，是計算是否足以支付首期。據金融管理局指引，首置人士購買1,000萬元或以上，及1,000萬元以下住宅，一按最高按揭成數分別為50%及60%(上限為500萬元)，以600萬元的物業為例，須支付首期40%，即240萬元。

若首期不足的話，首置人士經按揭保險「上車」，購買800萬元以下的住宅物業，假設銀行估價足，最多可借90%，即購買600萬元住宅物業，首期為60萬元。若購買600萬元物業，透過按保借90%按揭，假設實際按揭利率1.37厘，分30年供款，月供約19,217元。

然而，儲夠首期之餘，亦要視乎申請人的收入是否足夠。以首置、自用物業及申請按揭保險申請人為例，每月供款與入息比率(DSR)基本上限為50%，即月入38,434元。另外，在最優惠利率按揭計劃(P按)升3厘下，仍能通過壓力測試。儘管近年按揭新規對首置人士的掣肘減少，若只能達到基本DSR為50%的規定，可獲批最高八成或九成按揭，但須支付較高昂的按揭保費。

●Q2︰為何買入前要先做好估值？

大家在作出買入物業決定前，不要忘記先為心儀物業做好估值。由於差餉物業估價署沒有提供統一物業估價，不同銀行對同一個單位提供不同估價，大家可從銀行的物業估價網站輸入物業資料並作查詢，比較業主叫價與估價。因銀行批核按揭申請時，只會按照本身對物業的估價批核，並不是樓宇買賣價。先做估價可避免買賣時與預算有出入。

假設買家以650萬元買入物業，根據金管局的規定，銀行只能為1,000萬元或以下的物業批出六成貸款。換言之，買家將獲批390萬元貸款。若銀行給予其估價為600萬元，買家只能獲批360萬元貸款，並須承擔30萬元差價。

●Q3︰首期以外還要付前期費用？

購買物業前，除了儲夠一筆首期外，還要計算不下幾十萬元的雜費，包括印花稅、律師費、經紀佣金、裝修及買傢俬等。

以600萬元的住宅物業為例，首置人士的印花稅率為3%，即18萬元。律師費視乎樓宇成交價而定，600萬元物業的買賣合約收費約2,500元、屋契及按揭契收費逾一萬元，經紀佣金則為成交價的1%，加上至少20萬元的裝修及傢俬，連同首期料逾百萬元。

●Q4︰揀H按或P按會較好？

一般而言，香港銀行同業拆息按揭計劃(H按)較最優惠利率按揭計劃(P按)受歡迎，因實際息率有機會較低，而且鎖息設上限，但息率較波動，因要視乎銀行同業拆息走勢，例如剛好遇到大型新股上升或市場資金趨緊，拆息會上升。

而現時H按的使用率達九成，普遍銀行的H按鎖息上限等於P按利率，但當拆息低企，H按計劃實際息率會較低。舉例目前市場上較低息的H按計劃為H+1.3厘，有現金回贈1.4%，目前實際按息不到1.37厘，低於P按目前實際息率約2.62厘。

●Q5︰每月供幾錢？

以樓價600萬元為例、假設年期30年、實際按息1.37厘，只需申請一按及要透過按揭保險上車的供款可相差超過五成，前者月供僅12,201元，後者則要月供19,217元(包含按揭保險保費，並以月供的形式供入)。

按揭供款長達數十年，要注意一旦一段時間無力還款，隨時會失去物業。由於買家借取按揭貸款等同把物業抵押予銀行，若供款人士拖延還款，銀行會先向其了解拖欠原因，如情況非常惡劣才正式通知客戶，將其物業售出以清還貸款(俗稱銀主盤)，但一般不會在幾個月內收樓。