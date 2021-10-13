中國首3季出口增長22.7%　9月進出口升15.4%

中國海關總署公布，按人民幣計(下同)，今年首3季中國進出口總值28.33萬億元，按年增長22.7%。其中出口15.55萬億元，按年增長22.7%；進口12.78萬億元，按年增長22.6%。外貿進出口已連續5個季度實現按年正增長。

海關總署新聞發言人李魁文指出，從季度看，今年1季度、2季度、3季度進出口總值分別為8.51萬億、9.59萬億、10.23萬億元，按年各增29.7%、25.2%和15.2%，增速呈現逐季回落態勢。至於9月份進出口按年增長15.4%，增速較8月回落了3.5個百分點。

今年首3季度，中國對東盟進出口4.08萬億元，增長21.1%。東盟繼續保持中國第一大貿易夥伴地位，佔中國外貿總值的14.4%。同期，對歐盟、美國、日本和南韓分別進出口3.88萬億、3.52萬億、1.78萬億和1.7萬億元，分別增長20.5%、24.9%、11.2%和17.3%。此外，中國對「一帶一路」沿線國家、《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)貿易夥伴進出口分別增長23.4%、19.3%。

另外，首3季中國進口鐵礦砂8.42億噸，減少3%，均價每噸1,159.8元，上漲67.5%；原油3.87億噸，減少6.8%，均價每噸3,082.5元，上漲32.8%；天然氣8,985.2萬噸，增加22.2%，均價每噸2,491.9元，上漲5.1%；大豆7,397.3萬噸，減少0.7%，均價每噸3,509.8元，上漲29.4%；銅401.9萬噸，減少19.5%，均價每噸6.04萬元，上漲37.9%。

海關總署新聞發言人李魁文指，從季度看，今年首季、第二季、第三季度進出口總值分別為8.51萬億元、9.59萬億元、10.23萬億元，按年分別增長29.7%、25.2%和15.2%，增速呈現逐季回落趨勢。從月度看，9月份進出口按年增長15.4%，增速較8月份回落了3.5個百分點。

他又指，國際大宗商品價格上漲，成為推高進口值的重要因素。首3季中國進口價格按年上漲了11.3%，其中，鐵礦砂、原油、銅等商品進口均價的漲幅均超過30%。而考慮到去年高基數的影響，展望今季度進出口增速可能有所回落，但中國外貿總體向好的趨勢不會改變，全年仍然有望實現較快增長。