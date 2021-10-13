供應鏈噩夢由兩大因素組成？穆迪：情況將變得更差

受港口堵塞、卡車司機嚴重人手不足、晶片短缺等因素影響，全球供應鏈極其脆弱。外媒報道，供應鏈噩夢勢必推高物價，影響全球經濟復甦速度。信貸評級機構穆迪警告，在供應鏈中斷好轉前，情況會變得更糟糕，甚至警告「前方有烏雲」。

穆迪周一(11日)報告指，隨全球經濟復甦持續加速，供應鏈中斷卻在全球迸發。疫情造成的邊境管制及旅遊限制等措施，加上民眾受困家中而壓抑消費需求等因素，全球生產受阻，由於廠商交貨不及時，成本及價格將上升，料全球經濟成長不會太強勁。

此外，國際貨幣基金組織(IMF)周二(12日)將美國今年經濟成長預測下調1個百分點，是G7國家中降幅最大的。IMF指，供應鏈中斷及消費疲軟是經濟成長不如預期的原因之一。

穆迪指，最薄弱環節或是卡車司機短缺，因而導致港口擁堵。綜合媒體報道，美國洛杉磯/長堤港進口貨輪仍然嚴重擠塞，過去幾個月經歷有紀錄以來的最大貨輪積壓及通關滯後，及至本周仍有逾58艘大型貨輪等待進入港口，貨運暢通還是遙遙無期。

不少華人進口商表示，數月來進口貨輪無法正常進港通關，最主要的原因是港口上班員工嚴重不足，無論是碼頭裝卸工人，或海關檢驗人員，都遠遠未及疫情前的上班人手。加上防疫關係，碼頭和海關工作人員通常一周只有3天在碼頭現場，另外兩天網上作業，而年底進口貨物的貨輪大都在8月至10月期間入港，貨輪入港高峰與人手短缺形成巨大落差，港口積壓前所未有。

值得注意的是，穆迪指出有兩因素令克服供應鏈中斷變得極具難度。首先，各國對抗疫情的方式存在差異，以中美為例，中國目標是清零，而美國等發達國家則想將新冠肺炎視為一種流感病，並與之共存。由於抗疫政策及態度不同，對協調運輸工人進出全球各地港口及樞紐的防疫措施提出嚴峻挑戰。其次，全球物流及運輸網絡缺乏協同，增加平穩運行的難度。