供應過剩！液晶面板大跌價　明年初恐降至蝕本水平

疫情下人人居家抗疫，增加了大眾看電視的興致，一度帶動電視主要零部件液晶面板市場供需明顯；不過近期情況出現逆轉，面板價格大幅下跌，供應過剩。分析認為，若然面板廠商沒有減產意欲，至明年初面板價格或見「蝕本」。

日媒報道，9月未安裝背照燈等的半製成面板，即行內簡稱的「Open Cell」，價格出現大跌。其中32吋產品每張最新跌至約55美元，較8月下跌了約20美元，跌幅為27%，價格更與高峰期6月相比跌了約40%；另55吋產品也跌了29美元，跌幅為14%，至每張約181美元。

分析指出，隨着9月美國消費者信心指數下跌，意味大眾對這類白色家電支出意願減少，加上內地民眾對電視的需求亦有所減速，導致不少內地電視廠商減少採購面板，進一步拖低整體面板價格。

美國調查公司DSCC的亞洲代表田村喜男則認為，「春季左右電視廠商庫存出現增加，而到了夏季開始減少面板採購，這讓供應過剩愈趨明顯。」他又預測，面板價格至明年前或會持續下跌，並預計在明年1至3月，跌至低於現金成本的水平。

另據DSCC和中國迪顯(DiScien)的統計顯示，今年7至9月的世界液晶電視供貨量，相較疫情前2019年7至9月減少7％。