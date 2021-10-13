畢馬威擬未來3年大規模招聘　冀中港澳員工增至2萬人

施政報告積極落實粵港澳大灣區城市之間的合作。會計師行畢馬威認為，有助加快發展其他新興產業，建立新的支柱產業，而新的「增長引擎」將促進經濟多元發展，為年輕人創造更多機會。畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，計劃在未來三年在中國開展大規模的招聘，預計在內地、香港和澳門的僱員人數將會從目前的1.3萬人增加到約2萬人，同時將辦事處的數目從28個擴充至40個，以滿足中國香港和中國澳門經濟、金融市場深度融合帶來的會計和諮詢服務需求的增長。

他指出，香港作為大灣區的金融樞紐，吸引許多內地企業擴大在港業務，而在短時間內成功物色符合其特定需求的人才已是當務之急。

另外，施政報告中提出「雙城三圈」概念，並推動元朗及新界北建設「北部都會區」。畢馬威指出，「雙城三圈」概念突破深圳、香港兩地固有的行政界線，令新納入發展的流浮山對準擴容的前海合作區，新田科技城可放大河套深港科技創新合作區的群聚效應，推動粵港澳大灣區內的融合，並在宏觀政策下綜合統籌規劃，創造協同發展容量。

香港「面向世界」，發揮國際循環中的重要節點作用，更好利用兩個市場、兩種資源，促進香港建設國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心。