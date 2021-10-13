澳洲的野心！擬打造氫能超級強國　斥171億補助產業

外國傳媒報道，澳洲新州政府推出氫能發展策略，藉由提供產業補助金和多項優惠措施，期望能吸引高達2,700億澳元(約1.5萬億港元)的民間投資，要讓澳洲成為「全球氫能超級強國」。在澳洲人口最多的新南威爾斯州，政府將撥款30億澳元(約171億港元)補助氫能產產。

按照新州政府的綠色氫能策略，當地將會利用風力和太陽能等再生能源，進而推動從水裏中分離出氫能的設施；如此既能夠保持推動經濟增長，又能夠邁向淨零排放的目標。新州政府預期，氫能產業在新州創造的就業機會，將會在2050年趕上煤礦產業。

新州州長Dominic Perrottet表示，澳洲是有機會成為能源超級強國的；而新州將會帶領全國推動氫能產業策略。新州擁有技術、相關基建設施和再生能源資源；在國際氫能產業領域中，新州是具有競爭力的。

新州政府指出，氫能用途廣泛，可以代替汽油和柴油用作交通工具所需燃料、氫能混合天然氣作為工業生產燃料、發電，而且還可以出口銷售到海外。政府預期，發展氫能產業可以讓新州在2030年碳排放減半，2050年達到淨零排放；而且還會創造工業發展商機，吸引商人投資和創造就業機會。