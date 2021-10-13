內地留學生疑購免稅品轉售　日政府擬改制監管

日媒報道，中國留學生在當地連日搶購接近上限額度的免稅商品，且多次被目擊疑似轉售他人，引起店家疑心及稅務單位關注。日本政府將修改稅制，擬嚴加管控留學生與回國日本人購買免稅品。

報道指出，外國旅客入境日本半年內，可購買免稅商品，條件是必須帶出國外使用，同時不得轉售給他人等，若遭稅務單位發現轉售免稅商品，將被追加消費稅。此外，購買化妝品及食品等免稅「消耗品」，一次性最多購買50萬日圓。

惟東京都百貨公司傳送到國稅廳的免稅商品消費電子紀錄中，發現有多次中國留學生爆買免稅品到逼近上限。例如一名21歲的男性中國留學生，去年秋天入境日本約1個月，就於百貨公司血拼10多次，購買高級手錶等約1,000萬日圓的奢侈品，且連購10次化妝品，每次都高達49.5萬日圓。

又有免稅店負責人指，多次目擊留學生購賣免稅商品後，轉手交予免稅店附近的男女，現場還有現金交易。懷疑有仲介支付手續費讓留學生買免稅品後，再將商品轉售。

除外國人，住在外國的日本人，亦有人會趁回國時大量血拼。如一名住在東南亞的50多歲日本女性，從去年4月起，於東京都內的百貨公司消費高級手錶及大量化妝品高達約1億日圓。

鑑於上述情況，日本政府冬天將修改稅制，擬對外國留學生與住在國外的日本人嚴加管控購買免稅商品的條件。