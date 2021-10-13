浙江限電再升級　擬對高耗能產業徵收懲罰性電價

由於供電短缺持續擴大，浙江作為內地製造大省的限電措施再度升級，部分企業被下令「開3停4」甚至「用2停5」。為求節電，浙江省發改委擬對省內高耗能產業祭出懲罰性電價措施。

內媒報道，9月28日，浙江啟動2021年B級有序用電方案，重點限制違規用能項目、高耗能高排放企業及其他重點監測工業企業等用電。

而據北極星售電網周二(12日)報道，浙江限電近日再次升級，不少企業收到通知，因電煤短缺，用電需求增加，「全省電力供需缺口持續擴大」，根據浙江省發改委通知，10月8日起提升有序用電級別至C級。

報道指出，「十一」長假後，浙江限電政策愈發嚴格，部分地區被要求在規定時間內停產，每周「開3停4」或「開4停3」，對企業的影響更大。

另據浙江省樂清市有序用電領導小組下發的文件，中國前500大企業執行「用6停1」受影響最小；省級監控的高耗能產業必須執行「用2停5」，受衝擊最大。

又有報道指，浙江將對重點用能企業超出年度基準能耗的部分，按等價值折算成電量，按照0至10%、10%20%、20%以上執行階梯電價。企業連續兩年內未整改或整改不到位的，第3年加價標準分別提高至人民幣0.15元/千瓦時、0.25元/千瓦時和0.35元/千瓦時。

「超限額電價加價機制」則對單位產品用能量超過能耗限額標準的，企業綜合能耗按當量值折算成用電量，按照超過限額能耗標準0至5%、5%至10%、10%以上執行懲罰性電價加價。企業兩年內未整改或整改不到位的，第3年加價標準分別提高至0.15元/千瓦時、0.25元/千瓦時和0.35元/千瓦時。

內媒報道，浙江省發改委日前印發「關於進一步完善我省分時電價政策有關事項的通知」，對「分時電價」政策進行調整，並將於10月15日起正式執行，調整範圍為大工業電價用戶。調整延長用電尖峰時段，並拉大了尖峰、離峰分時電價的價差。浙江發改委負責人稱，這是為了引導用戶錯峰用電，盡可能少地啟動有序用電，保障電力系統安全穩定運行。