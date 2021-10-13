蘋果公司Cut單？歐菲光料第三季蝕最少5800萬人幣

深圳上市的前蘋果供應鏈廠商、內地光學模組廠歐菲光發盈利警告，預計第3季度淨虧損5,800萬至7,000萬元(人民幣．下同)，上年同期則錄盈利2.37億元。

該企解釋，受「境外特定客戶」(估計是指蘋果公司)終止採購關係影響，公司第3季度與「特定客戶」相關的產品出貨量為0，同比下降100%。

因國際貿易環境發生較大變化，「H客戶」(估計是指H字頭的華為)智能手機業務受到晶片斷供等限制措施，導致公司多個產品出貨量同比大幅下降。

歐菲光原本作為蘋果iPhone相機模組供應商之一，惟去年被美國商務部列入黑名單，在今年三月遭到蘋果從供應鏈剔除，其市值一度蒸發近400億元。

還有一個小插曲，最近在歐菲光官方的互動平台上，有消息不甚靈通、「昏迷咗好耐」的網友提問:「iPhone 13的哪幾款機型上，用到歐菲光提供的元件呢？」氣氛一度尷尬，對此，歐菲光回應表示，「已於2021年3月12日收到境外特定客戶的通知，特定客戶計劃終止與公司及其子公司的採購關係，後續公司將不再從特定客戶取得現有業務訂單。」