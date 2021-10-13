瑞銀研究：歐洲樓市泡沫風險飆升　升勢隨時中斷

瑞銀集團(UBS)最新報告指，新冠肺炎疫情引發買屋潮，全球大城市樓價截至今年中已按年升6%，創7年來最大升幅。該研究顯示，歐洲樓市泡沫風險加速飆升，全球樓市失衡問題最嚴重的十大城市中，六個來自歐洲。

據瑞銀周三(13日)發布的全球房地產泡沫指數，德國法蘭克福為全球樓市泡沫最高的城市，前十名有六座城市來自歐洲，反映歐洲樓市泡沫風險急升。亞太城市則以香港最危險，其次是東京。加拿大的多倫多及溫哥華位列第二及第六。

疫情爆發後，各國央行的貨幣寬鬆政策將借貸成本壓至谷底，加上買樓者更重視居住空間大小及環境綠化，帶動全球樓價一路飆升。瑞銀調查的對象中，除了四座城市的樓價下跌，其餘幾乎都節節攀升，惟瑞銀警告，該升勢隨時突然中斷。

瑞銀報告表示，「平均來說，泡沫風險在過去一年已有所增加，本指數追蹤的許多城市都可能會歷經大幅的價格修正。更難負擔得起的樓價、無法持續的抵押貸款、樓價與租金的差距擴大，向來是樓市危機先兆。」

不同於2008年的全球金融危機，美國城市不在這次的危險帶中。莫斯科和斯德哥爾摩風險升幅最大，東京和雪梨也因為樓市熾熱而排名往前。隨着家庭為了追樓價而增加貸款，未清償貸款和債務收入比的成長也加速，尤其是加拿大、香港和澳洲。

該報告同時指出，疫情導致的另一個影響是，非市區的樓價升得比市區快，為1990年代初期以來首見。目前，企業和員工都在衡量是否採用彈性上班方式，降低大城市樓價持續上漲的可能。