美股三大指數轉為反覆　道指倒跌263點

美國通脹仍高企，加上銀行股疲弱，美股3大指數反覆，道指倒跌263點，至34,115點；標指倒跌21點，至4,329點；以科技股為主的納指升幅收窄至7點，至14,472點。

儘管摩根大通業績勝預期，但股價仍跌2.7%，銀行業亦普遍下跌，美國銀行和花旗分別跌2.63%和2.6%。

有指蘋果公司(Apple Inc.)在缺芯影響下，或將今年iPhone產量預測削減最多1,000萬部，拖累股價跌1.31%至139.66美元。

【21:30】儘管美國通脹仍高企，但企業業績理想，美股周三(13日)早段靠穩，道指升57點，至34,429點；標指升13點，至4,363點；以科技股為主的納指升87點，至14,552點。

美企業績期展開，首家公布業績的華爾街大行摩根大通，第三季純利按年升23.76%至116.87億美元，主要受惠於釋出信貸撥備21億美元，扣除開支後淨回撥15億美元，經調整後每股賺3.74美元，勝預期的3美元。摩通股價早段跌1.06%至163.61美元。

全球最大資產管理公司貝萊德第三季經調整純利按年增長19.18%至16.9億美元，或每股10.95美元，期內收入增長15.58%至50.5億美元，齊勝預期，平均管理資產規模增長逾24%至9.57萬億美元。貝萊德早段漲2.7%至859.59美元。

運動品牌Nike業績公布後持續受壓，對此，高盛認為現在是買入Nike的好時機，給予其「買入」評級及目標價172美元，較周二收市價有12%上漲空間。Nike股價早段升0.81%至154.59美元。

達美航空上季經調整後每股盈利30美仙，勝預期，並是疫情以來首錄盈利，惟該公司預期燃料成本上升將導致今季溫和虧損，股價早段挫3.54%至42美元。