樓價UPDATES：東涌三房戶做價跌穿1000萬元

二手業主態度軟化，藍籌屋苑錄減價成交，東涌映灣園套三房連儲物房單位，減價20萬以980萬元沽出，同類單位做價近期罕見低於千萬。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山豫苑1座低層G室，實用面積約587方呎，建兩房間隔，望樓景，以1,000萬元易手，實用呎價約17,036元，原業主於2005年以303萬元買入，持貨16年帳面獲利697萬元，單位升值約2.3倍。

●北角丹拿花園4座低層連平台戶，實用面積約525方呎，兩房間隔，連約732方呎平台，以1,090.8萬元易手，實用呎價20,777元，原業主於2010年6月購入，當時作價522萬元，持貨11年帳面獲利568.8萬元，單位期內升值約1.1倍。

●北角景愉居低層A室，實用面積約1,122方呎，套三房間隔，同區客一直物色區內豪宅租盤，業主原叫租46,000元，議價後以月租44,000元承接，實用呎租約39.2元，業主於2019年2月以約1990萬元購入。

●跑馬地慧景園3座極低層C室，實用面積約1,011方呎，套三房連工人套房間隔，近日以2,300萬元沽出，實用呎價約22,750元，原業主於1996年2月以約715萬元購入，持貨約25年帳面獲利約1,585萬元，物業升值約2.2倍，屋苑目前有8個放盤，最低入場價由2,768萬元起。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨10月份錄6宗買賣，包括5期座蘭秀道24號低層A室，望內園景，套三房間隔，實用面積約672方呎，以980萬元放盤3個月後，獲區內客接洽，議價後減價30萬元，8號風球前夕以約950萬元成交，實用呎價約14,137元，新買家為換樓客，睇樓兩次即入市自住。

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新界區

●東涌區10月累錄15宗二手買賣，當中映灣園僅2宗，個別業主叫價態度軟化，該盤3座中層H室，實用面積約965方呎，套三房連儲物房間隔，享內園泳池景，開價1,000萬元，減價20萬元，以980萬元沽出，呎價10,155元，同類單位做價低於1000萬元屬近期少見，新買家為用家。

●屯門新屯門中心2座中層B室，實用面積約462方呎，日前獲區外投資客垂青，見單位附設裝修，不用花費裝修，加上該區受惠屯赤隧道通車之餘，未來亦有南延線，即睇即以575萬購入上址作長線投資收租之用，實用呎價約12,446元，以現時市值租金約12,000元計，租金回報率約2.5厘。

●屯門麗寶大廈中低層E室，實用面積約238方呎，一房間隔，原先叫租8,800元，近日以8,500元租出，減價300元或約3.4%，實用呎租約36元，新租客為香港人，現在內地工作，因子女在屯門區讀書，為免往返內地勞累，先叫親戚在區內物色單位，再視像睇樓，並一次交付半年租金。

●天水圍居屋天頌苑B座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，獲區內首置綠表客承接，原業主擴大議幅，累積減價達86萬，於未補價第二市場以464萬元購入自用，實用呎價約7,138元。

●大埔太和中心1座高層F室，實用面積約294方呎，兩房間隔，原先開價500萬元，放盤4個月，減價21萬元或4.2%，獲用家以479萬元承接，實用呎價約16,293元，原業主於2012年6月購入上述單位，當時作價197萬元，持貨9年帳面獲利282萬元，單位期內升值約1.4倍。

●馬鞍山曉峯灣畔2座低層B室，實用面積約653方呎，三房間隔，日前以808萬元易手，實用呎價約12,374元，新買家為用家，原業主於2014年以541萬元購入，持貨7年帳面獲利約267萬元，單位升值約49.4%。

●將軍澳居屋富康花園6座中層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，附有裝修，單位於8月放盤，未補價自由市場原先叫價670萬元，累減65萬元或近一成，最終獲區外綠表買家以605萬元承接，實用呎價約10,220元。