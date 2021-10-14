東方日報B1：《施政報告》撻着樓市　颱風下續炒「瘋」

新一份《施政報告》公布後，炒起本港樓市，過去兩日颱風「圓規」襲港期間，二手樓市未有「休市」。一眾買家無懼風雨，在8號風球高掛下繼續入市，各類住宅市場至少錄逾10宗買賣，而受惠於新界北部都會區的未來發展，元朗區更錄至少4宗成交最多。

政府未來大力拓展北部地區，尤其撻着新界西北區二手樓市。中原王勤學稱，元朗區10月份暫錄約35宗二手買賣，《施政報告》後佔23宗，較公布前急增逾90%。本周二(12日)晚風球高懸期間，區內爾巒珍諾華大道1座地下連花園特色戶，實用面積約1,258方呎，前後花園面積合共約833方呎，零議價下售2,000萬元，呎價約15,898元。

區內中細價樓最受追捧。美聯張國成表示，尚悅1座高層F室，實用面積約357方呎，一房連儲物房設計，叫價550萬元，同區上車客早前已睇樓，恐怕心儀單位被其他人搶購，周二晚仍與代理到上址洽購，終僅獲減5萬元，以545萬元入市，呎價約15,266元。

另外，同區亦有買家打風前趕買本票入市。該行龍國榮指，同區RESIDENCE譽88第2座中低層E室套三房戶，實用面積約651方呎，叫價900萬元，放盤約20日。區內客早前已睇樓，怕日後北部發展帶動樓價上升，特意在銀行關門前預先買本票，即交由代理送訂，風暴期間以865萬元購入上址，呎價約13,287元。上址銀行估價約900萬元。

屯門二手市情況相若。美聯蔡偉傑稱，區內買家怕「無盤」多於大風雨，其中華都花園1座高層A室，兩房間隔，開價520萬元。區內客周二晚8號風球期間，仍到上址提出洽購，最後以504萬元入市，以單位實用呎價約412方呎計，呎價約12,233元。該類單位市場成交價介乎約480萬至500萬元。

此外，豪宅市場期間都錄得大額買賣。市場消息透露，何文田京士柏山一個連花園特色戶，實用面積約1,103方呎，連近1,200方呎花園，連車位曾於市場叫價4,680萬元放售，市傳周二晚以4,200萬元獲承接，呎價約38,078元。

也有部分業主打風期間選擇近平手出貨。美聯佘錦驊表示，剛在8號風球懸掛之際，筲箕灣香島2座高層單位，實用面積約1,175方呎，四房連雙套房間隔，獲同區換樓客斥2,808萬元連車位購入，呎價約23,898元。原業主於2016年10月份以約2,781萬元購入，是次轉售帳面輕微獲利約27萬元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，《施政報告》對樓市起正面作用，雖然過去兩日受打風影響，二手交投量只跌到正常日子的兩至三成，但買賣宗數明顯比以往颱風襲港期間增加，尤其是元朗及屯門等地區，估計是因新界北部未來發展帶動所致。