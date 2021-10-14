美股道指4連跌　納指靠穩收漲105點

美國股市周三(13日)反覆靠穩，道指尾市微跌，全日收報34,377點，跌少於1點，連續4日錄得下跌；標指收報4,363點，升13點或0.3%；納指收報14,571點，升105點或0.73%。

市場關注聯儲局「收水」步伐。該局公布上次議息的會議紀要，指公開市場委員會(FOMC)可能會在今年11月中期或12月中期啟動縮減量化寬鬆(QE)貨幣政策措施，至2022年年中或稍後時間可能會結束漸進式的資產購買計劃。

另一方面，美企業績期展開，首家公布業績的華爾街大行摩根大通，第三季純利按年升23.76%至116.87億美元，主要受惠於釋出信貸撥備21億美元，扣除開支後淨回撥15億美元，經調整後每股賺3.74美元，勝預期的3美元。摩通股價全日跌2.64%，收報161美元。

全球最大資產管理公司貝萊德第三季經調整純利按年增長19.18%至16.9億美元，或每股10.95美元，期內收入增長15.58%至50.5億美元，齊勝預期，平均管理資產規模增長逾24%至9.57萬億美元。貝萊德收市升3.78%，收報867.81美元。

運動品牌Nike業績公布後持續受壓，對此，高盛認為現在是買入Nike的好時機，給予其「買入」評級及目標價172美元，較周二收市價有12%上漲空間。Nike股價全日升1.95%。

達美航空上季經調整後每股盈利30美仙，勝預期，並是疫情以來首錄盈利，惟該公司預期燃料成本上升將導致今季溫和虧損，股價急挫5.76%，收報41.03美元。