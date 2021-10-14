確保運力充足！傳亞馬遜至採購二手長程貨機

外媒引述消息人士報道，電商巨擘亞馬遜正在向空中巴士及波音採購二手長程貨機，加強其跨國貨物運輸的能力，未來不排除在相關業務與聯邦快遞(FedEx)及UPS直接競爭。

據報，亞馬遜採購的飛機為波音777-300ER客機改裝貨機，以及空中巴士A330-300廣體飛機的改裝版。較現時亞馬遜機隊主力的波音767中型飛機，運載量進一步增加。其中波音 777客改貨機能讓亞馬遜直接從中國和其他國家進口商品，預定明年正式飛行載貨。

亞馬遜2016年成立Amazon Air，用來專門載運電商貨品的物流事業，藉此擴大送貨網路並降低對第三方運輸業者的依賴，目前載貨路線幾乎僅限於北美和歐洲。目前其機隊共有75架飛機，由Atlas Air等第三方承包商執飛。

新冠肺炎打亂全球供應鏈後，亞馬遜開始租用國際航班，將貨物載到美國。一開始主要運載中國工廠生產的防疫用個人裝備，隨着疫情持續，貨機及貨船短缺情況持續，亞馬遜決定繼續租賃貨機，並與Amazon Air分開運作，也幫其他公司載運貨品。