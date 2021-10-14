通脹升溫！新加坡央行3年來首度收緊貨幣政策

新加坡跟隨南韓及新西蘭等區內國家的「收水」步伐，周四(14日)決定收緊貨幣政策，是3年來首次。新加坡金融管理局(MAS)宣布，將稍微調升新加坡元的斜率(目前斜率為0%)，代表引導坡元略為升值。新加坡金管局上次收緊銀根是在2018年10月。

過去一段時間，亞太地區已經有一些國家退出疫情期間作出的超寬鬆貨幣政策。南韓8月已加息0.25厘，並暗示11月繼續加息。新西蘭央行10月初也加息至0.5%。新加坡亦正面對通脹升溫壓力，8月消費者物價指數按年上升2.4%。

MAS在半年貨幣政策聲明中表示，新加坡經濟應該能保持擴張，除非再出現疫苗也不能對抗的變種病毒株、或者嚴重的全球經濟壓力等風險。與此同時，外部和國內的成本壓力正在累積，反映需求恢復正常，以及緊俏的供給情況。

新加坡貨幣政策以匯率而非利率作為主要工具，透過匯率區間的斜率、寬度和中點，管控坡元對一籃子主要貿易夥伴貨幣的走勢。

另外，新加坡貿工部同日公布，第三季初步國內生產總值(GDP)按年增長6.5%，按季則增長0.8%。其中製造業按年擴張7.5%；服務業增長5.5%，營建業急增57.9%。