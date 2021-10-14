貧者愈貧！近20%美國家庭在疫情期間用光全部積蓄

新冠肺炎疫情下，各國封關並限制社交距離，在「無處可去」的情況下，本應是人們省錢的好機會。不過有調查發現，這個假設對美國人並不適用，原因有近20%的美國家庭，在疫情大流行期間，不單止未能累積財富，反而令他們「清袋」。

美國國家公共廣播電台、Robert Wood Johnson基金會及哈佛陳曾熙公共衛生學院進行的民調發現，美國年收入低於5萬美(約39萬港元)的人當中，在疫情期間失去所有積蓄的受訪者比例升至30%。黑人和拉丁裔家庭受到了更大的打擊。該調查訪問了3,616名18歲或以上的美國成年人。

Robert Wood Johnson基金會副總裁Avenel Joseph表示，經濟復甦不會是平衡的，儘管政府為市民提供資助，惟安全網總是有漏洞，而疫情將這些漏洞撕得更大。他指出，許多美國人動用儲蓄來支付兒童或醫療保健的費用。在年收入低於5萬美元的家庭中，幾乎2/3的家庭表示，他們在支付房租、醫療保健和食品方面遇到了困難。即使有2/3的受訪者在過去幾個月中獲得了政府的財政援助，但44%的受訪者表示，相關援助只起到「一點作用」。