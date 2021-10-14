共同富裕！美團出獎學金供「外賣仔」讀大學

美團仲話，「外賣仔」係新就業形態下嘅一種職業，正不斷發展和完善，強調會為員工提供多元化機會同支持。有關完善措施，係今年同「外賣仔」傾咗110次，收集到嘅意見而制訂，仲話傾偈可以畀公司更了解「外賣仔」工作困難。

美團將與內地的國家開放大學合作，為想讀書嘅「外賣仔」，提供零經濟壓力且便捷的深造渠道。依家報咗名並通過選拔，共計有101名獲得全額獎學金，仲開始咗喺國家開放大學物流管理專業嘅學習啦！同時預告，嚟緊會繼續「加碼」，提供更多進修機會。

另外，公司亦推出集合多種培訓資源的網上學習平台，為「外賣仔」提供多種培訓內容。除咗配送技能，如果「外賣仔」對其他行業有興趣，都可以個平台學習創業開店、經營技巧和門店推廣等，一共110個唔同範圍嘅知識和技能課程。

至於打工仔最關心嘅晉升方面，美團就開放咗「站長培養計劃」和「騎手轉崗計劃」，通過「站長培養計劃」，預計每年將有近千名「外賣仔」可以升職做站長等管理崗位。而想轉部門嘅員工，「騎手轉崗計劃」就幫到手，可以轉做客戶服務、培訓師等。目前，在成都、蘇州、東莞、廈門等11個城市試點，有超過2,800名「外賣仔」報名參加計劃。