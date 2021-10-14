6年首見！內地8月逾半省份樓價跌　地方政府財政危

綜合媒體報道，近期數據顯示，中國過半省份樓價出現6年多以來首次下跌，導致負債累累的地方政府要緊急祭出「限跌令」。

中國國家統計局數據顯示，8月新樓價格按年跌2.7%，是2020年4月以來首次下滑。此外，31個省中，有16個省8月樓價跌，下跌的數量是2015年3月以來高峰。

其中，東北黑龍江8月樓價跌幅達21%。雲南、貴州兩省和寧夏回族自治區也出現雙位數下滑。為了阻止樓價下跌，岳陽和張家口市8月至今開始禁止開發商以超過15%的折價出售房屋。據報，大約有10個城市對房地產價格祭出限制。

值得留意的是，由於疫情紓困減稅措施影響中國地方政府收入，這些城市愈來愈依賴土地、房地產，如今中央政府加大對房地產投機的管制，也開始威脅這些領域的資金流動。財政部數據顯示，8月土地出讓收入按年下挫近20%，是2015年8月以來最大降幅。地方政府收入下挫，使資產負債表內外都承受巨額債務。中國財政科學研究院估計，截至2018年底，地方政府隱性債務達21萬億至45萬億元人民幣。

另外，據統計，全球總計1,390億美元面臨困境的垃圾債中，來自中國房地產企業的便高達640億美元，佔比達46%。