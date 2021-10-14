5G大戰入直路！美日中誰勝出　誰主宰新時代

外地媒體報道，5G技術正主導全球供應鏈，從東京到華盛頓，已是這場全球競賽的關鍵參與者，美日出於經濟和地緣政治，決心支持5G產業，以防中國突圍。

【5G手機：Apple領先】

以智能手機市場觀察，蘋果公司(Apple Inc.)在5G手機競賽中持續穩居龍頭寶座，數據顯示，以出貨量計算，今年上半年，蘋果公司在5G手機市場的佔有率為28.3%；中國的OPPO排第2，為14.4%；三星以13.9%，排名第3。

【5G設備：愛立信有後勁】

至於5G設備商競爭部分，全球900億規模的電訊設備市場，原本由華為霸佔，市場佔比達30%，如今隨着美國制裁及各國以國家安全抵制，今年上半年市佔率跌至3成以下，為28.8%。

瑞典愛立信(Ericsson)趁勢崛起，今年上半年市場份額從去年的14.7%增至15%，位居第2；芬蘭諾基亞(Nokia)市場份額從15.4%降至14.9%，下滑至第3。三星則積極追趕，今年上半年市佔率大增至3.2%，與2017年的1.5%相比，增長兩倍，值得關注。

【5G布局：美日直追中國】

至於各國在5G產業布局部分，報道指出，由於中國投入甚早，目前保持領先地位，不過美日及亞洲國家正大步追趕中。以數據觀察，中國已經安裝96.1萬個5G基站，是迄今為止安裝5G基站最多的國家，相當於每1,500人就有一個基站。

即使美國在5G部署方面稍稍慢了點，但與中國差距不大。諮詢公司International Business Strategies行政總裁Handel Jones稱，美國已安裝約10萬個5G基站，考慮到美國人口較少，估算美國大概每3,300人就有一個基站。

日本也努力迎頭趕上，推進5G的發展，具對於為智能工廠和智能農場等應用建設私有5G網絡的企業，政府給予稅項減免，且這些企業在5G相關投資中，還可以選擇15%的稅收減免，也可以選擇30%的特殊折舊。

【總結】

儘管在中國或其他國家的5G應用尚未普及，但該技術勢必推動新一輪智能手機及通訊設備商的重新洗牌，更重要的是攸關國家經濟主導權，一旦在5G經濟中失去主導地位，恐在未來數十年會「被收割」。