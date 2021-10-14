供暖季來臨！歐盟商會憂內地電荒將延至明年3月

中國歐盟商會(EUCCC)主席伍德克(Joerg Wuttke)周三(13日)表示，憂慮內地電力危機將導致貨物延遲交付，擔心危機會延至明年3月，而供應鏈中斷最終導致商品短缺及物價高漲。

內地即將踏入供暖季，電力危機將變得更糟。伍德克警告，內地在明年3月之前可能都會處於「危機模式」，因為供暖季通常會持續到3月。幸運的話，工廠可能不用關閉。然而，電力緊張加劇了出口商的困境，他們原本就在高運費、物流瓶頸及原材料成本之間掙扎，一些低價值商品的小型生產商已開始減產。

今年8月以來，內地至少有20個省實施限電措施，中國歐盟商會成員批評內地減排「一刀切」的方式及地方政府規劃不力。該商會華南區主席Klaus Zenkel指出，廣東作為中國經濟重鎮及最大出口中心，自5月以來一直受到電力限制，緊縮情況也迫使製造商依賴柴油發電機。

Zenkel稱，歐洲主要公司都在擔憂是否能確保供應，其中一家歐企自9月中旬以來的15天中，有13天是無法營運的狀態。據報，具有1,700多個成員的中國歐盟商會，目前已與中國商務部取得聯繫，商務部正努力安撫外國投資者並穩定供應鏈。