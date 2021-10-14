思摩爾控告北美38家企業侵犯專利及商標

據了解，此次受控方涉嫌侵犯思摩爾陶瓷霧化芯技術的3項專利和1項商標，這是中國企業首次獨立作為原告通過「337調查」程序主動起訴海外企業。一旦調查認為侵權成立，ITC就會禁止侵權企業在美進行侵權產品銷售，同時也會向海關發出排除令，禁止該產品進口到美國。

思摩爾法務負責人表示，一直以來，企業在全球合法合規開展業務的同時，有能力、有決心捍衞自身權益，已建立全球知識產權維護的專業法律支持體系。早在2019年，針對海外電商平台存在的知識產權侵權行為，思摩爾就在美國聯邦地區法院提起兩起知識產權侵權訴訟並勝訴，被告被法院判決賠償總計超過900萬美元。

「337調查」是ITC根據美國《1930年關稅法》第337節及相關修正案進行的調查，主要針對對美出口、在美進口或在美銷售過程中的知識產權侵權行為，以及其他不公平競爭行為開展的一種調查，屬於海外專利侵權訴訟的範疇。對比傳統的美國聯邦法院專利侵權訴訟，「337調查」審理時間更短，通常12至18個月做出最終裁決，原告更易拿到包括排除令(exclusion orders)等在內的支持性判決，並且337調查不會因為其他程序的啟動而暫停，如涉案專利的無效程序。