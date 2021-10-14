傳內地物流商縱騰明年上市　集資至少38億元

外媒報道指，全球第二大物流資產普洛斯(GLP)有份投資的內地物流服務提供商縱騰集團考慮最早明年上市，並已與投資銀行就在內地或香港掛牌進行磋商，集資至少5億美元(約38億港元)，並有意尋求上市前最後私募融資。不過，該公司回應內媒查詢稱，有關消息不實。公司對資本市場會持續關注。

報道引述消息指，有關計劃尚處於初期階段，尚未做出最終決定，融資規模、上市地和時間等細節可能仍會有變。

據該公司官網，集團成立於2009年，總部位於內地深圳，以「全球跨境電商基礎設施服務商」定位，為跨境電商商戶提供海外倉儲、專線物流服務及商品分銷、供應鏈服務等一體化物流解決方案。目前業務已覆蓋歐美地區，全球員工超過3,500人，30座境外倉儲和中轉樞紐，倉儲總面積超過100萬平方米，年處理訂單量超過3億單。

截至目前，縱騰集團已完成多輪融資，累計涉及金額超過10億元人民幣，投資機構除了普洛斯外，還包括內地投資基金鐘鼎資本、內地保險公司泰康人籌等。據內地全國企業信用查詢系統官方備案企業徵信機構企查查資料顯示，該公司於今年8月，引入內地互聯網巨企字節跳動的關聯公司北京量子躍動科技為股東。