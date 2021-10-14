「圓規」影響何止天氣！全球供應鏈危機正惡化

外國傳媒報道，颱風「圓規」加劇了全球供應鏈問題！數據顯示，目前有67艘船隻在香港、深圳外排隊等待靠港，比4月至今的每日中位數高出22%。

由於中國港口關閉引發骨牌效應，新加坡港外也出現37艘船隻等待進港，比平時壅擠18%。新加坡被認為是全球效率最高的港口之一，也是貨櫃在運輸過程中，從一艘貨輪轉移到另一艘船的關鍵樞紐，因此星洲航運出現任何中斷，預計都將產生深遠的影響。

南韓方面，釜山港務局表示，目前船隻必須在港外等待大約3天才能停靠，導致需要轉運的貨櫃堆積如山。

與此同時，洛杉磯港外有將近40艘船等待靠港，比平時壅擠約4.5%；馬來西亞丹戎帕拉帕斯港有11艘船隻在等待，比平時的中位數高出約25%；越南兩大重要樞紐胡志明和頭頓情況則更加嚴重，塞港的狀況比中位數高出38%。

目前出口商正試圖趕在年底假期購物季以前，將貨物運往美國及歐洲地區，但港口爆發疫情、貨櫃及勞動力短缺等問題一再加劇航運危機。港口壅塞和貨櫃短缺已將今年運費推高至創紀錄，世界貨櫃運價指數顯示，從上海運往洛杉磯每FEU(40英呎櫃)運費9月一度飆升至12,424美元的高峰；從上海運往鹿特丹的運價則在上周創下14,807美元的新高。