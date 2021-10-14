供應鏈危機惡化！Uniqlo等「快時尚」商家快不到了

綜合媒體報道，供應鏈遇瓶頸、產品運送速度變慢、運費及勞動成本上揚等問題，讓一向標榜「款式多、上架快」的「快時尚」快不起，並要發盈警！

所謂「快時尚」，其商業模式靠的是每3周左右就有新款上架，消費者期待每次上門就看到既新且平價的商品。然而，隨着供應鏈危機惡化，快不到了。英國網上時尚零售商ASOS上周發盈警，由於夥伴品牌供貨延遲會持續到明年，今年全年盈利恐銳減逾40%。不到兩周前，ASOS的同業對手、英國時尚服飾電商Boohoo也警告，受貨運成本高影響，全年盈利預料縮水。

日本成衣業龍頭迅銷(Fast Retailing)也是，這家快時尚品牌優衣庫(Uniqlo)的母公司曾於9月底對外表示，在越南的工廠因疫情封城，導致成衣交貨延宕。

美國服飾零售商Abercrombie & Fitch與運動用品大廠Nike，近幾個月來苦於利潤萎縮，歸咎於原材料成本變貴、運費負擔加重。其他美國品牌例如Gap、American Eagle、Kohl's、Macy's等，盈利亦料放緩。

更重要的是，快時尚品牌倚賴成衣製造重鎮越南，惟當地面臨勞力短缺的困境，在封鎖區的工廠尤其嚴重。