新盤主導樓市　上半月10大屋苑交投縮四成

本月初施政報告前市場氣氛觀望，加上新盤主導樓市及惡劣天氣等因素，令上半月二手買賣急挫。10大屋苑於本月暫錄49宗成交，按月大減約四成，連續7個月報跌，其中有3個屋苑交投瀉逾六成，包括同區有新盤推出的沙田第一城及將軍澳新都城。

綜合代理數據，10大屋苑當中，有8個於上半月交投按月下挫，總成交量更回到去年2月的低水平。其中沙田第一城受同區新盤周末發售直接影響，本月暫錄4宗成交，較9月同期大跌約66.7%。美聯黃錦瀚表示，由於購買力被區內新盤銷死，該屋苑市況淡靜，大批買家轉向一手市場，即使業主願意擴闊議價空間，但仍乏人問津。

此外，將軍澳也有大型新盤整裝待發，同區新都城成交顯著放緩。中原伍錦基指出，該屋苑上半月暫僅錄5宗成交，較上月同期的13宗，減少8宗或約61.5%，本月平均實用呎價約18,726元。

至於東涌區市況同樣偏靜，區內指標屋苑映灣園本月成交按月少約62.5%。中原曹嘉華稱，該盤10月暫錄3宗買賣，市場氣氛較為緩慢，最近一宗為日前售出的8座低層A室，實用面積約891方呎，成交價1,050萬元，呎價約11,785元。

市區屋苑則以鰂魚涌康怡花園，以及茶果嶺麗港城表現最遜色，買賣均按月少五成，其中康怡花園暫錄兩宗成交，更為10大屋苑當中最少的一個。中原楊文傑表示，該盤過去一星期未聞成交，對上一宗個案為上周錄得的P座高層16室，實用面積約490方呎，成交價1,000萬元，呎價約20,408元。

而本月只有兩個屋苑交投力保不失，其中紅磡黃埔花園錄約5宗成交，與上月同期持平。中原周德龍指出，屋苑9期3座低層H室，實用面積約617方呎，三房間隔，9月下旬以1,028萬元放售，由於股市波動，最後減至990萬元售出，呎價約16,045元。原業主早於1988年1月入市，當時作價僅約68.6萬元，單位至今升值多達約13.4倍。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，施政報告在月初發布前，樓市方向仍未明朗，加上股市波動，短時間內颱風兩度襲港，而且新盤搶去大批客源，種種因素均令二手交投大幅減慢。不過，他續預料，隨着天氣好轉，施政報告的樓市政策塵埃落定，二手睇樓氣氛已有轉旺迹象，相信下半月二手交投會反彈。