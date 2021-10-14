睇好大西北！年輕客斥465萬購屯門市廣場兩房單位

政府致力推動新界西北發展，區內樓市氣氛向好，有年輕買家認為屯門區發展成熟，未來受惠北部都會區發展，斥資465萬元購入屯門市廣場兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河嘉亨灣6座低層B室，實用面積約749方呎，三房連套房間隔，新近以1,750萬元沽出，呎價約23,364元。原業主於2006年1月以約698萬元購入單位，持貨約15年帳面獲利約1,052萬元，物業升值約1.5倍。

●北角城市花園1座低層H室，實用面積約792方呎，三房間隔，以1,280萬元成交，呎價約16,162元，低市價約一成，新買家為區外換樓客。

●北角康澤花園D座低層6室，實用面積約532方呎，兩房間隔，獲區外首置客以906萬元承接，呎價約17,030元。原業主早於1998年5月以106萬元購入單位，持貨23年帳面獲利約800萬元。

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九龍區

●紅磡海逸豪園23座中層E室，實用面積約864方呎，三房連套房間隔，近日以1,800萬元沽出，呎價約20,833元。原業主於2017年9月以約1,610萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利約190萬元，物業升值約11.8%。

●長沙灣碧海藍天3座中低層E室，實用面積約505方呎，兩房間隔，放盤一星期，減租1,000元或約5%，以月租19,000元獲承租，呎租約37.6元。

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新界區

●馬鞍山迎海‧星灣19座高層F室，實用面積約480方呎，一房間隔，原叫價880萬元，放盤1個半月減價27萬元，以853萬元獲承接，呎價約17,771元。

●將軍澳海悅豪園本月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價約16,830元，其中1座高層E室，實用面積約432方呎，兩房間隔，以768萬元易手，呎價約17,778元。

●屯門市廣場1座中層D室，實用面積約318方呎，兩房間隔，叫價510萬元，減價45萬元，以465萬元沽出，呎價約14,623元。買家為年輕人，購入作結婚之用，認為屯門區發展成熟，未來受惠北部都會區發展，故斥資入市。

●東涌居屋裕東苑E座高層11室，實用面積約597方呎，三房間隔，未補價第二市場成交價約497萬元，呎價約8,325元。原業主2018年9月以約475萬元買入單位，持貨約3年辣招鬆綁轉售，帳面獲利約22萬元，升值近5%。