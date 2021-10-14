新版Switch銷量低迷　原材料短缺正威脅日本遊戲業

全球原材料供應短缺正威脅遊戲及娛樂業！外國媒體報道，日本任天堂新版、搭載OLED營幕的Switch遊戲機首周銷售卻出乎意料低迷，在日本國內市場首周末銷量為13,84萬台，低於2017年初版Switch的33.06萬部，也低於2019年Switch Lite的17.79萬部，分析料供應量稀少的狀況預計至少持續到明年初。

這台新主機搭載畫面更鮮艷的7吋OLED、可靈活調節的新支架、更大的儲存空間和音質更好的喇叭，以及網絡線連接。雖然內部圖像晶片未如預期進行升級，但這台Switch OLED仍在日本、美國等主要市場的社群媒體上成為話題。

這台新Switch的爆紅為任天堂造成兩項庫存問題：一方面是任天堂發現，要生產足夠滿足需求的Switch OLED有困難，日本零售商都採用抽獎的方式來決定買主，就連任天堂在東京涉谷區旗艦店也是如此。

另外，據任天堂夥伴組裝廠的主管表示，任天堂的產線分為生產新機、原版主機和Switch Lite，顯示該公司並未預期OLED版會比其他版本大賣，這也正在造成可能會有大量未售主機庫存的問題。