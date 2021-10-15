東方日報B1：大鱷狙擊港元蝕鑊甘

港元聯繫匯率制度今天迎來38周年前夕，同情「黑暴」的國際大鱷巴斯(Kyle Bass)被爆疑因狙擊港元勁蝕！外媒引述消息人士指，巴斯旗下對沖基金公司海曼資本管理(Hayman Capital Management)一隻賭港元及其他亞洲貨幣的對沖基金，於去年6月獲商人郭文貴的機構注資一億美元，而該基金投資的3,000萬美元(約2.34億港元)已勁蝕逾95%，被形容為「靠害」投資者。

據外媒報道，郭文貴和美國前總統特朗普顧問班農所成立的GTV傳媒集團去年集資3.39億美元，同年6月，即市場傳出巴斯「設壇」以高槓桿賭聯匯制度失守的同一月份，GTV的母公司Saraca傳媒集團將上述集資活動所得的其中一億美元，轉移至一家不具名的美國對沖基金。消息人士透露，該對沖基金正是由巴斯的海曼資本管理「打骰」。

代表巴斯及海曼資本的律師蒂洛森於聲明中表示，海曼對其投資者或其基金不予置評。他補充稱，GTV從未投資過海曼，海曼和巴斯亦沒有從GTV收取任何報酬，指消息不準確。美國證交會(SEC)雖指控GTV去年的股權集資未經註冊，但暫未指控海曼資本管理或巴斯有任何不當行為。

曾在2008年金融危機大賺而名聲大噪的巴斯，早在2016年便唱淡人民幣和中國經濟，不久前又揚言「數碼人民幣成西方重大威脅」，兩年前再將矛頭指向港元，社會動盪期間更不斷發文抨擊港府。而在《港區國安法》去年出台後不久，即市傳他在同年6月1日成立「海曼香港機會基金」狙擊港元，更以200倍期權槓桿對賭，豪賭一年半內香港聯繫匯率制度失守，港元會與美元脫鈎。

不過，巴斯狙擊港元的消息傳出以來，港元兌每美元連7.8的強弱方分界線都未曾跌穿過。去年6月初香港金融管理局總裁余偉文就在《匯思》撰文指出，本港聯匯有4,400多億美元、相當於香港貨幣基礎兩倍多的外匯儲備作為堅實後盾，聯匯實施以來經歷過多次市場震盪的考驗，一直運作順利，《港區國安法》不會對本港貨幣和金融體系帶來任何轉變。

而到了上月底，本港官方外匯儲備資產為4,950億美元，港元貨幣基礎則為近2.12萬億元以上或約2,716億美元，即每一元背後有1.82元儲備「撐住」，銀彈仍算充沛。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，受本港新股活動淡靜、早前內地對科網股的打擊導致本港股市表現遜色、企業對港元貸款的需求等因素影響，港匯今年3月起開始下跌，反映市場對港元資產信心減弱。目前港匯處於7.77水平，預計港匯短期於7.78至7.8較弱區間波動。

巴斯的賭港元聯匯崩潰的基金，據說如果18個月後聯匯仍安然無損就會「輸清光」。不過，吳卓殷坦言，就算地緣政治無可避免影響外資對香港的信心，港元今年內觸及7.85弱方兌換保證水平的機會較微。

港府去年6至9月進行的一項調查顯示，於香港設立總部或區域總部的美國、日本、英國以外歐洲企業，按年分別減少61家、15家及78家，至1,283家、1,398家及2,134家，反觀內地企業駐港公司按年增加187家，至1,986家。市場不排除預計下月公布的更新數據，非中資企業駐港公司數據或再下降。