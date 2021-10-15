道指結束4連跌　標指創3月以來最大單日升幅

美國股市周四(14日)做好，道指收報34,912點，升534點或1.56%，結束連續4日跌勢；標指收4,438點，升74點或1.71%，創3月以來最大單日升幅；納指收報14,823點，升251點或1.73%。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數按周回落3.6萬，至29.3萬人，好過預期；截至前周止續申失業救濟人數為259.3萬，好過預期的267.5萬。

反映上游企業成本的生產物價指數(PPI)於9月按年增長8.6%，增幅較8月時擴大0.3個百分點，意味通脹壓力上揚，但仍略低於市場預期的增幅8.7%；按月則增幅則為0.5%。撇除能源及食品的核心PPI按年增長6.8%，少過預期增幅7.1%；按月則增長0.2%。

個股方面，連鎖超市及藥房Walgreens Boots Alliance截至8月底止財政季度收入按年升12.81%至342.62億美元；純利按年增長68.09%至6.27億美元；經調整後每股盈利為0.41美元，勝市場預期；股價全日升7.43%。

銀行績後股價揚升，摩根士丹利股價升2.48%、花旗升0.75%；惟富國銀行收市跌1.61%。

再有明星新股登場，為程式員提供軟件開發和協作工具的GitLab周四於納斯達克首掛，其股票代碼「GTLB」，上市參考價為每股77美元，全日收報103.89美元，升34.92%。