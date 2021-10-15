致富：移民不妨自製MPF　基金分散投資減風險

積金局9月上旬公布季度《強制性公積金計劃統計摘要》中顯示，今年第二季提取強積金的申索總數有60,200宗，較上一季的66,600宗下跌10%。其中，以永久離港為理由而提取強積金的申索總數有8,000宗，較上一季的7,700宗增加4%，意味移民數量或有所上升。

雖然一直沒有實質數字證明近期港人移民數量上升，但總有所耳聞，或身邊總不乏查問移民海外資料的朋友。移民牽涉各種問題，為大部分預先計劃好財富管理的人增添變數，強積金便是其中一項，因它是本港大部分在職人士的退休保障計劃之一。不過，若決定了移民，便要把這筆資金提早取回，今期將討論如何善用這筆資金，使它可繼續成為將來退休的保障。

致富財富管理部張德明表示，若不急於應用這筆款項，市民不妨將這些資金重投基金市場，自製「MPF」。考慮到移民初期，需要用較多時間和心力去安頓及適應新環境，相比起把資金投放在股票市場，投資基金會較為適合。他指出，若市民在移民後仍希望在較熟悉的香港市場作投資，將面對兩項挑戰：一是剛才提及的個人的適應問題，所需時間因人而異，短則年內，長則數年不等，要把大部分時間放在處理日常生活中，難以緊貼市況；其次是時差，到別國生活，時差是必然的，影響取決於差異有多大。因此，投資者恐難以兼顧身處的時區，以及香港股市。

張德明指，委託可靠的財務顧問或透過致富網上的基金專頁，便能協助客戶解決以上大部分問題。專業的財務顧問，可協助客戶揀選合適的基金，而致富的網上系統，亦載有綜合理財資訊予客戶參考，籌劃適合個人的基金投資組合。基金由專業的投資經理管理，亦有強大的研究團隊分析大市及在市場搜尋適合的投資選項，這些能夠為客戶節省不少投資決策的時間。但張氏強調，即使有基金經理幫助，投資者也要先對個別基金有所了解，以及認清自己的投資目標及個人風險承受能力。他指基金具分散投資效用，有助減低投資風險，不致令資金過度集中某些市場或資產上。基金可以包括不同的投資主題，有些是作環球市場的投資，以及以行業作分野。前者把投資組合以地區或國家劃分，後者則以企業種類界定。

張氏建議投資者宜制定個人投資目標及作風險評估，以便作基金選擇、年期等決定時，有更清晰的藍圖作為依據。最後，他提醒移民的投資者，需注意當地對海外投資的法規限制，如會否額外作稅務申報、是否合資格作海外投資等事宜。