陳錦興：呢隻通關股可以留意...

周大福內地市場同店銷售保持高速增長，4至6月份按年增長42.8%，反映內地零售消費環境較好。2022財年首季內地零售額佔比整體89.1%。其中，智慧零售業務零售額與零售量分別按年增長162%和56.8%，在內地市場銷售中佔比達到9.5%。

第三季，料經營數據續強勁。管理層指今7至8月內地及本港銷售持續強勁勢頭，預計經營利潤率將保持穩定。此外，會持續加大擴張銷售網絡，目標至2025財年內地銷售點增至7,000間，除鞏固一至二線城市的地位，也逐步擴展到三至四線城市，並推進全渠道消費者的零售體驗，提高銷售效率。

有關中港兩地通關的議程，近日加速推進，若短期內本地調整防疫措施，能讓內地防疫部門放心，相信中港實現局部通關未必是奢望。周大福本身內地核心業務增長佳，若加上中港通關效應，料股價可望突破，建議16港元吸納，向上阻力位為18.5元，向下支持位為14.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)