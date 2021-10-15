鄭勤龍：港股中線利好

由卦象顯示，恒指走勢正處於《水地比》變《雷山小過》之中。在易經中，「水」性向下流，而「雷」則為震動之象，帶有振奮或震驚之意，今「比」卦帶有「水」的元素，而「小過」卦則帶有「雷」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢或將會先低後高，而且上下波幅會忽然擴大。

承接上周預示恒指在短期內的走勢反彈遇阻力的《天山遯》變《風山漸》卦，恒指上周三(29日)在24,259點開市，隨後大市連日反彈，最高曾見25,437點，然而最終仍然受制於50天移動平均線之下無法突破，周二(12日)大市出現回吐，下跌了362點，收報24,962點，可說已應驗了無論「山」再高，仍難與天比高，始終會有個極限，引伸為反彈遇阻力的「遯」卦和「漸」卦卦象。

「比」卦為水滋潤大地之象，然而按序卦傳的排序來說，繼「比」卦之後便是「小畜」卦，《序卦傳》曰:「比必有所畜，故受之以小畜。」大意是指，農作物的生長過程，是要按部就班的，若然過急必然會帶來反效果， 而「小過」卦則有越過之意，所以中線走勢利好，有利向上挑戰。

玄學金融家鄭勤龍