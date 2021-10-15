道指飆534點　紐油創7年高位

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.98；港匯見7.7792；離岸人民幣(CNH)報6.4341；美元兌日圓處113.82；歐元企1.1590，英鎊報1.3669。金價報1,795.61美元。布油報84.11美元，紐油處81.69美元。比特幣報5.74萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水70點。

●道指收報34,912點，升534點或1.56%，結束連續4日跌勢；標指收4,438點，升74點或1.71%，創3月以來最大單日升幅；納指收報14,823點，升251點或1.73%。

●美國上周首次申領失業救濟人數按周回落3.6萬，至29.3萬人，好過預期；截至前周止續申失業救濟人數為259.3萬，好過預期的267.5萬。

●美國生產物價指數(PPI)於9月按年增長8.6%，增幅較8月時擴大0.3個百分點，意味通脹壓力上揚，但仍略低於市場預期的增幅8.7%

●港股ADR指數全日亦做好，按比例計算，收報25,157點，較港股周二(12日)收市高195點或0.78%。

●摩根士丹利行政總裁James Gorman表示，市場已為加息做好準備，指資金實在太多，直言「聯儲局必須稍為戳破這個泡沫。」

●里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，目前通脹似乎有更廣泛的基礎，但指聯儲局將通脹目標提高到更高水平毫無意義，而在通脹風險下討論縮減行動是合宜的。

●美國地方聯儲銀行行長在9月20日的聯名信中回應了美國參議員沃倫此前在來信中提到的利益衝突規則問題，所有12位地方聯儲主席均表示，歡迎聯儲局主席鮑威爾對道德規則展開審查，並將遵守行為準則的任何改變。

●紐約11月期油收報每桶81.31美元，升87美仙或1.08%，連續4個交易日收市高於80美元關，並創2014年10月以來收市新高。布蘭特12月期油收報每桶84美元，升82美仙或0.99%。

●紐約12月期金收報每安士1,797.9美元，升0.2%，續創一個月高位。

●聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，在美國經濟強勁和勞動力市場偏緊的情況下，今年以來通脹大幅上升的狀況很可能會持續下去。而多數央行官員認為這是暫時情況。

●英國富時100指數收報7,207點，升65點或0.92%；法國CAC指數收報6,685點，升87點或1.33%；德國DAX指數收報15,462點，升213點或1.4%。

●德國福士汽車行政總裁Herbert Diess早前表示，如果福士朝電動車轉型的速度太慢，將會有3萬人失去工作，主因是競爭實在激烈。