麥嘉嘉：新創建集團估值低 派息穩定
2021年10月15日 07:45
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新創建集團(00659)公布2021財政年度業績，核心業務盈利同比增長34%，同時建議派發末期股息0.30港元，上一財年末期息為0.29元，派息金額保持穩定。主要因為車輛通行費恢復收取使得集團核心業務盈利能力恢復至之前水準，另外得益於集團此前收購的富通保險持續貢獻增長，共同推升集團業績。
集團旗下富通保險正積極研究及準備申請內地牌照的文件工作，期望年底可遞交申請。總體而言，富通保險快速應對市場變動的能力使其具備不俗的增長潛力，是集團營收的核心增長點。市場憧憬分拆富通保險上市，有助釋放價值。
近兩年集團派息穩定，年股息保持在約0.6元/股水準。因集團股價自高點有較大幅度調整，但派息水準維持穩定，使得集團股息率處於高位(約8%)，具有較高的性價比。
集團不斷處理非核心業務資產，進一步聚焦主業發展。另外隨着生產活動恢復，集團業績水準預期穩中有進。根據彭博一致資料，2022財年預測股息率為8%，顯示市場預期集團派息水準將保持穩定。目前集團市帳率P/B僅為0.5倍，低於過去5年平均水平，低估值水準帶來較高的安全邊際。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)