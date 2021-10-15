麥嘉嘉：新創建集團估值低　派息穩定

集團旗下富通保險正積極研究及準備申請內地牌照的文件工作，期望年底可遞交申請。總體而言，富通保險快速應對市場變動的能力使其具備不俗的增長潛力，是集團營收的核心增長點。市場憧憬分拆富通保險上市，有助釋放價值。

近兩年集團派息穩定，年股息保持在約0.6元/股水準。因集團股價自高點有較大幅度調整，但派息水準維持穩定，使得集團股息率處於高位(約8%)，具有較高的性價比。

集團不斷處理非核心業務資產，進一步聚焦主業發展。另外隨着生產活動恢復，集團業績水準預期穩中有進。根據彭博一致資料，2022財年預測股息率為8%，顯示市場預期集團派息水準將保持穩定。目前集團市帳率P/B僅為0.5倍，低於過去5年平均水平，低估值水準帶來較高的安全邊際。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)