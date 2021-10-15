鄧聲興：華監管風暴持續　轉吼綠色能源股

內地監管風暴最新吹向金融業及監管機構，據報領導人已下達指令，由最高級別的反貪腐機構中央紀律檢查委員會，全面審查國有金融機構與大型民企的關係。調查對象涉及25間金融機構，當中包括5大國有銀行、4大國營資產管理公司、兩大證券交易所、兩大國營保險公司及兩家政策銀行等，已陸續召開巡視黨委工作的動員會。

今次巡查的重點是這些機構的貸款、投資和監管紀錄檔案，審查的其中一個關鍵問題是這些機構與大型民企之間是否有過於親密的關係。若牽涉不當交易的人士，可能會受到正式調查，甚至面臨檢控，被發現違規的金融機構會遭處罰。

面對這一場監管風暴，市場將再變得審慎。內地銀行有機會削減對民企的貸款，或在審批貸款時格外小心，無形中令依賴這融資渠道的企業受影響。通過是次對金融業監管，可以看出內地致力防範金融風險。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)