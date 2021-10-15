陳鳳珠：內地大量資金回籠不利港股

港股由年內低位回升，但50天線25,400點有較大阻力，由於本周內地有5,100億元人民幣逆回購及5,000億元人民幣的中期借貸便利到期，在資金較為緊張的情況下難以推動港股做好。而市場亦靜候內地的9月份經濟數據，近期限電限產或影響經濟發展，若9月份的數據較弱，或會拖低股市表現。

國務院常務會議對今冬明春的電力及煤炭供應問題作出部署，並提出「六保」方案。首先堅持以民生優先，確保冬季發電供熱用煤，並適時組織「南氣北上」以加強北方地區的取暖用氣。其次要推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能，促進停產整改的煤礦依法整改並盡早恢復生產，同時優先保障煤炭運輸。相信內地的煤炭供應會逐步增加，但短期內仍會面臨短缺的情況。

另外要支持煤電企業增加電力供應，並實施階段性稅收緩繳政策。除此之外，要改革完善煤電價格市場化形成機制，市場交易電價上下浮動範圍將調整為均不超過20%，相信有助紓緩電廠發電的成本壓力。未來將要加快推動大型風電、光伏基地建設，積極推進煤炭、天然氣、原油儲備及儲能能力建設，以及要完善「能耗雙控」機制，推動新增可再生能源消費於一定時間內不納入能源消費總量。

由於電力供應短缺，除煤炭供應不足外，部分原因為電廠發電錄得虧損，因此內地關注電價情況。發改委發布進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知，將有序推動尚未進入市場的工商業用戶全部進入電力市場，而居民、農業用電由電網企業保障供應，現行銷售電價水平不變。

另外各地要嚴格按照政策制訂並完善市場交易規則，不得對電力用戶及發電企業進入電力市場設置不合理門檻。另外，各地要加快落實分時電價政策，建立尖峰電價機制，以引導用戶錯峰用電、削峰填谷。倘若市場能夠錯峰用電，相信有助減輕短期的電力短缺壓力，而中長線必須加強電力供應來源，以滿足市場的龐大需求。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票）