鄧建初：股票多如繁星　醒目資金輪流炒作

市場消息多籮籮，疑幻疑真，令普羅股民無所適從。手持之股票遇着地雷，如不肯及時止蝕，遍體鱗傷自難幸免。

古語有云：「生於憂患，死於安樂」，這實在是股場中的警世之言。在亂世中求生，對前景憂慮，自會心存戒備，小心翼翼行事。處於歌舞昇平、安逸享樂的環境中，自不然會疏於防範，反應遲鈍。所以要時刻提醒自己，保持作戰心態。

貪婪與恐懼，是人性的弱點。對於上升中的股票產生安全感，希望擁有，又害怕太高接貨，猶豫不決。見到再度急升，頓感錯失入市良機，心中懊悔不已。股票於極度高位突破時，有股民終於按捺不住飛身撲入，卻原來是最後升浪。因上升一段時間，足夠讓低位買貨的大戶們慢慢出貨，散水後已沒有托價的理由，大幅下挫是必然發生的事。

一隻股票升浪完結，圖表上已呈現轉弱勢信號，但因仍有大行出報告唱好，不懂圖表分析的股民，迷信大行報告，加上股價已回調一定程度，恐防其再度上升，於是在未有任何值得入市的信號出現時，貿然進場。買入後不對路時，不肯輕微止蝕。或者買中獲利點後，不懂得設定止賺盤的技巧，頓時變成蟹貨。下跌甚多時，惟有採取「鴕鳥政策」，置之不理。幸運的終須有日龍穿鳳，返回買入位，否則不知何年何日才能見家鄉。白白虛耗了時間成本，更要命的嚴重影響作戰心態，往後的炒股歷程自然舉步維艱。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)