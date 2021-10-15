瑞銀：全球樓市泡沫指數創6年新高　香港風險排首位

全球央行大量印鈔刺激經濟，部分過剩資金流入房地產市場，導致全球樓市泡沫化，風險更創6年新高。

瑞銀全球財富管理投資長辦公室周四(14日)公布《2021年瑞銀全球房地產泡沫指數》，分析全球25個主要城市的住宅物業價格。由2020年中至2021年中的一年內，該25個大城市經通脹調整後的樓價增長平均高達6%，創2014年以來最高的年增長率。

其中，香港、法蘭克福及多倫多的房地產市場風險水平最高；慕尼黑及蘇黎世的風險也偏高；溫哥華及斯德哥爾摩則是2021年重新進入泡沫風險區的城市。唯有馬德里、米蘭及華沙的估值仍然合理。全球只有中東地區的杜拜樓價被低估，也是唯一出現按年衰退的市場。

瑞銀全球財富管理投資長辦公室房地產主管Claudio Saputelli指出，25個大城市的樓價幾乎全面上漲，主要因為新冠肺炎疫情大流行期間各地「禁足」，人們更感受到對居住空間的要求，出現更高的購房意願。其次是一直以來面對的老問題，包括在寬鬆的貨幣環境下，銀行「放水」助市民置業；以及股市向好帶動財富效應，都帶動樓市購買力日益增強，推高樓價。

然而，瑞銀警告現階段的房地產市場變得「更加依賴極低的利率」，一旦金融監管單位或商業銀行收緊貸款標準，或將導致大多數市場的樓價升勢突然停止，接下來就看看會否高位插水，還是在高位徘徊。而房地產市場迎來長期疲弱的機會似乎愈來愈大。