港股乏力　內銀內險股受壓　騰訊美團力頂

港股高開逾200點後回軟，恒生指數失守兩萬五關，暫於24,900點水平爭持。國企指數偏軟；科持指數升40點，主板成交超過500億港元。

中紀委調查金融機構與民企關係，工商銀行、建設銀行、交通銀行、中信銀行跌約1%。內險股亦捱沽，中國平安跌2.4%；中國太保跌2.2%；新華保險跌1.4%。

大型科網股個別發展，阿里巴巴跌1%；小米集團跌0.7%；嗶哩嗶哩跌0.5%。騰訊及美團升2%及1.8%撐市；快手升1.2%。

中央提出鼓勵行業龍頭企業舉辦職業教育，相關教育股炒上，中教控股、希望教育、中國東方教育、新高教集團及宇華教育升幅都超過一成。

【09:20】港股假期後向好 科網股撐市 教育股炒上

港股經過「風假」及重陽節兩日休市，周五(15日)復市跟隨美股做好。恒生指數升224點或0.9%，報25,187點；國企指數高開67點或0.76%，報8,916點；科技指數升82點或1.33%，報6,282點。

大型科網股領漲，騰訊升1.8%；美團升2.2%；京東集團升3.5%；小米集團升1.6%；阿里巴巴無起跌。

金融股個別發展，滙豐控股開市升1.2%報45.5港元。友邦保險升1.9%；香港交易所升0.6%。中紀委調查金融機構與民企關係，工商銀行及中國銀行跌0.3%及0.4%；中國平安跌0.6%；建設銀行無起跌。

思摩爾國際控告北美38家企業侵犯專利及商標，股價開市飆近15%。