通脹殺埋身！供應商警告廉價食品時代告終...

全球通脹看似難以受控，消費者驚覺萬物齊漲，並正形成一股籠罩全球經濟前景的完美風暴。

綜合媒體報道，防疫限制鬆綁帶動各國經濟復甦憧憬，卻也暴露出供應鏈各環節勞動力短缺的問題，企業要急着增聘人手、尋找貨櫃船付運產品，甚至要搶燃料讓生產繼續進行。

然而，隨着全球原材料價格上升、原料和工人短缺問題持續擴大，正威脅着全球經濟復甦，同時消費品價格無可避免地上漲，人們的消費力減低。

英國雞肉供應商2 Sisters Food Group警告，便宜食品時代告終，食品價格漲幅可達雙位數字。

日本方面，居民驚見咖啡、牛丼這些日常開銷大增。官員和經濟學家預期，近期物價上揚可能反映在未來數月的官方通脹率數據上。

內地煤炭庫存低落，冬季需求高峰期逼近，把煤價推升到直逼歷史高位。缺煤衍生的缺電危機，加上燃料價格上漲和疫後需求大爆發，已導致中國許多工廠生產停擺。

調查顯示，75%的美國零售商預期缺工缺貨將衝擊今年聖誕購物旺季的出貨能力，約85%預期供應鏈干擾將影響消費者。

與此同時，西班牙、愛爾蘭和瑞典的通脹率紛紛衝上13年高峰，使世界各國央行高度警戒。

有見及此，歐盟公布多項行動計劃，包括聯合採購天然氣以增加儲備量、為部分居民減稅，並幫助因應成本問題攀升的企業等。南韓亦已成立工作小組，由公營和民間企業人士以及專家組成，將嚴密監控能源的供需狀況，並研議各項措施以更妥善應對全球能源價格波動。

而在美國，供應鏈瓶頸遲遲未消，已迫使總統拜登要求洛杉磯港採取全天候作業，設法讓等着進港的貨輪盡快卸下約50萬個貨櫃。