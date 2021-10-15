【高盛推介】港交所低位反彈 資金留意好倉
2021年10月15日 10:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所由上周五(8日)起連跌，本周二(12日)回落至460港元水平收市，跌約1.9%。周五(15日)早段高開約0.6%後倒跌並跌至近期低位，最低見455.6元，為近2個月低位。現時反彈倒升，報462.6元，微升0.1%。
有券商指港交所推出的MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，料佔港交所今年度收入比重約10%，佔衍生品收入約29%。該行並指港交所長遠而言，在A股衍生品方面的地位似乎優於新加坡交易所。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續趁低部署好倉，當中認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,320萬元，為同期第3多資金流入的認股證相關資產。牛證則於本周二獲資金繼續流入，有約350萬元，並較集中在440元收回區域的產品。
淡倉方面，則見認沽證於本周一(11日)獲資金流入後，本周二獲資金轉向沽出。本周二熊證繼續獲資金流入，有約110萬元，並較集中在500元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的港交購(22436)。貼價選擇可留意屬中長期的低面值港交購(23020)。牛證方面可留意屬遠牛的港交牛(59048)，與現價有約30元收回距離。
港交購22436，行使價525元，2021年12月31日到期，實際槓桿11.5倍，高槓桿。
港交購23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、低面值。
港交牛59048，收回價430元，行使價428元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽24525，行使價430.68元，2021年12月28日到期，實際槓桿10.1倍，行使價400至460元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
港交熊53617，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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